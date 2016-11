Rostfest 2014, Eisenerz

Highlights Video von Rost Festival 2014

Beim ROSTFEST handelt es sich um eines der innovativsten Festivals Österreichs. In einer Region die geprägt ist von Wandel, leerstehenden Gebäuden, Abwanderung der Jugend und den damit in Verbindung stehenden sozialen Problemfeldern werden neue zukunftsweisende Impulse gesetzt.

Leere Räume werden beim ROSTFEST geöffnet und mit Leben befüllt: Radrennen im leeren Einkaufszentrum, Kunstinterventionen im öffentlichen Raum, Musikbühnen an unterschiedlichen Plätzen, Experimente und Werkstätten, Diskussionen, Vernissagen. Gecampt wird in leerstehenden Wohnungen. Die gesamte Stadt mit ihren Bewohnern und den vielen Besuchern vereint sich Abends bei Konzerten open air oder in wiedereröffneten Räumlichkeiten.

Regie, Kamera, Ton, Schnitt: Svetlomir Slavchev

http://www.rostfest.at/